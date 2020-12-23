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Дания назвала дату возобновления укладки «Северного потока — 2»

Источник:
РИА Новости
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Фото: PR Allseas / CC BY-SA 3.0

Трубоукладочное судно «Фортуна» начнет работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года, сообщило Датское морское управление.

Планируется начать укладку труб по двум параллельным веткам российского газопровода. Трубоукладчику будут помогать суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения, приводит РБК сообщение датских властей.

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

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