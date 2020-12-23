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Россия направила военных в Африку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия направила дополнительно 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии Центрально-Африканской Республики (ЦАР) по просьбе руководства страны, говорится в заявлении МИД России.

Три повстанческие группировки 18 декабря начали боевые действия против правительственных сил ЦАР. Сейчас они пытаются перерезать основные пути снабжения и блокировать столицу — Бангу.

«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центрально-Африканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, — говорится в заявлении МИД.

В Москве внимательно следят за развитием ситуации в ЦАР. «Продвижение по территории страны военизированных группировок, действия которых хорошо скоординированы и подпитываются извне, приобрело характер массированной атаки с целью дестабилизации внутренней обстановки и срыва избирательного процесса», — сказано в заявлении.

В МИД обратили внимание на то, что для отражения натиска незаконных вооруженных формирований задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), который действует в тесной координации с подразделениями национальной армии.

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