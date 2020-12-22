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Путин расширил гарантии для бывших президентов России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении гарантий неприкосновенности для бывших глав государства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По новому закону бывший президент не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру. Статус неприкосновенности распространяется на жилые и служебные помещения, а также транспортные средства, средства связи, документы и переписку.

Раньше такое ограничение касалось только деяний, совершенных в период пребывания на посту президента или производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства.

Порядок лишения неприкосновенности экс-президента теперь затруднен — для этого Госдума должна выдвинуть обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, а соблюдение порядка выдвижения обвинения должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

При этом решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты двумя третями голосов. Если голосов парламентариев и сенаторов недостаточно, то экс-глава государства остается неприкосновенным.

По действовавшему до сих пор законодательству, обвинение против экс-президента выдвигал Следственный комитет в случае возбуждения дела по факту совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий. Представление направлялось в Госдуму, которая давала согласие на лишение неприкосновенности.

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