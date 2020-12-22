NASA отправит на Марс механических собак

Инженеры NASA занялись разработкой роботов под названием Mars Dog, который смогут самостоятельно исследовать Марс. За основу специалисты взяли известного робота-пса Spot, созданного компанией Boston Dynamics.

До сих пор для изучения поверхности Марса ученые использовали исключительно колесные вездеходы, которые могут перемещаться только по относительно ровной и пологой местности. Такие платформы удобны, но имеют ряд ограничений.

Специалисты решили отойти от этой концепции и создать роботов-собак, которые могли бы автономно перемещаться по поверхности Марса, исследуя самые труднодоступные уголки, включая пещеры на Красной планете.

Прототип робота-пса получил новую систему управления NeBula. Фактически, это автономная исследовательская единица, которая легче, маневреннее, компактнее и быстрее, чем стандартные вездеходы.

Всего планируется создать три робота-пса, их оснастят датчиками и инструментами для передачи данных на Землю в режиме реального времени. Сейчас разработку уже тестируют на искусственно созданной «марсианской» поверхности.