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Россияне увидят самый красивый звездопад

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Метеорный поток Урсиды достигнет пика активности в ночь на 23 декабря, сообщает пресс-служба Московского планетария. При ясной погоде условия для наблюдения в России звездопада, который считается самым красивым в году, будут благоприятными.

«В 2020 году ожидается до 10 метеоров в час. Луна в первой четверти присутствует только на вечернем небе, скрываясь после полуночи под горизонт. Поэтому при условии ясной погоды условия для наблюдения метеоров Урсид благоприятные», — отмечается в сообщении.

Лучшим временем для наблюдений станет ночь на среду, однако поток будет виден до 27 декабря. Чтобы успешно наблюдать падающие звезды, требуется максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки. Искать метеоры следует в небе над северным горизонтом.

Звездопад можно будет наблюдать только в Северном полушарии, так как радиант метеорного потока находится в созвездии Малая Медведица, от которой звездопад берет свое название. Родоначальницей Урсид является периодическая комета 8P/Tuttle.

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