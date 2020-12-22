Филиппины запретят заниматься сексом с 12-летними школьницами

Власти Филиппин рассмотрят законопроект по повышению возраста сексуального согласия до 16 лет. Действующее в стране законодательство разрешает заниматься сексом по согласию с 12-летними детьми.

Разработчики документа указывают, что в стране каждый день фиксируется более 500 подростковых беременностей и родов. Закрепленный в законе с 1930 года возраст сексуального согласия на уровне 12 лет — один из самых низких в мире.

Из-за особенностей законодательства Филиппины считаются одним из главных направлений сексуального туризма, в эту страну ежегодно приезжают тысячи западных туристов, которые занимаются сексом с подростками, пишет The Daily Mail.

При этом проституция в стране официально запрещена. Любая связь в обмен за деньги или подарки с девушками или юношами до 18 лет может закончиться тюремным заключением, нередко этим пользуются преступные группы, которые шантажируют секс-туристов.