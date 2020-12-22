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Представлен мощный смартфон с черно-белым экраном

Источник:
Gizmochina
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Фото: © Hisense

Представлен уникальный смартфон Hisense A7 5G, аппараты выделяется поддержкой мобильных сетей пятого поколения, а также черно-белым дисплеем на электронной бумаге E-Ink.

Китайский смартфон имеет 6,7-дюймовый монохромный экран, который идеально подходит для чтения книг и практически не потребляет электроэнергию. Hisense A7 5G работает на операционной системе Android 10 с адаптированным пользовательским интерфейсом.

На борту необычного устройства процессор Unisoc Tiger T7510, чип содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель PowerVR GM 9444 и модем 5G с поддержкой самых современных мобильных сетей.

Впереди и сзади находятся одинарные камеры. Смартфон умеет распознавать пользователей по лицу, в наличии тыльный дактилоскопический сканер, а также аккумуляторная батарея емкостью 4770 мАч с 18-ваттной быстрой подзарядкой.

Разработчик позиционирует свое устройство, как идеальный смартфон для чтения электронных книг и документов. Hisense A7 5G поступит в продажу по цене 300 долларов.

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