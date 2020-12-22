Центробанк демонтирует систему накопительных пенсий

Институт накопительных пенсий в России будет демонтирован до 2023 года, спрогнозировал первый зампред Центробанка Сергей Швецов. При этом накопленные средства граждан никуда не денутся.

«Я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут», — цитирует Швецова РБК.

По его словам, именно поэтому появился проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов. Он получил альтернативой накоплениям на длительный срок. Для таких граждан будут действовать серьезные налоговые стимулы.

Основная часть средств в накопительной системе была сформирована за счет обязательных страховых взносов работодателей с 2002 по 2013 год. Накопительная часть пенсий заморожена с 2014 года, в начале декабря заморозку продлили до конца 2023 года.

Взносы в Пенсионный фонд от работающих россиян не поступают на индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам, новые взносы в накопительную систему заморожены.