Трамп отсрочил шатдаун правительства США

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник резолюцию о продлении финансирования федерального правительства до 28 декабря, сообщает пресс-служба Белого дома.

Документ предусматривает, что федеральные ведомства будут получать ассигнования до 28 декабря 2020 года. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекал в ночь на 22 декабря.

Если бы Трамп не подписал резолюцию, стране грозила бы полная приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие тогда ушли в вынужденный отпуск на 35 дней.

Новый финансовый год начался в США 1 октября, однако из-за того, что проект бюджета не был одобрен к этому сроку, Трампу пришлось несколько раз продлевать финансирование федеральных ведомств, чтобы не допустить шатдауна.

Камнем преткновения при принятии бюджета стал спор о мерах поддержки экономики и населения США на фоне пандемии коронавируса. Представители республиканской и демократической партий не могли согласовать общий объем пакета мер.

Накануне Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей ранее одобрил проект бюджета на 2021 финансовый год, а также пакет мер стимулирования экономики страны. Теперь документы должен подписать Дональд Трамп.