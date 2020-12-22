Первый грузовой терминал появился в аэропорту Горно-Алтайска

Первый грузовой терминал для транспортировки товаров по всей России открылся в аэропорту Горно-Алтайска, его создание заняло около двух лет и обошлось в 10 миллионов рублей, сообщил директор аэропорта Сергей Круглов.

«В Республике Алтай никогда за всю историю не было аэропорта, оборудованного грузовой службой. Помещение для службы мы сдали в аренду, компания его отремонтировала, приобрела необходимую технику», – рассказал он.

Теперь терминал сможет отправлять преимущественно небольшие партии товаров местных производителей, в частности, алтайские травяные сборы и продукцию сельского хозяйства, уточняет агентство ТАСС.

По данным терминал оборудовала компания «Астэх Карго». Первым авиационным грузом, прибывшим в аэропорт Горно-Алтайска на рейсе авиакомпании «Победа», стали 1,5 тонны специальной защитной одежды для медиков, борющихся с COVID-19.