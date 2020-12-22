Одна из фавориток чемпионата России Косторная пропустит старт

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не успела восстановиться после коронавируса и пропустит чемпионат России, сообщили генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган и тренер спортсменки Евгений Плющенко.

«Алена Косторная снялась с чемпионата России. Причина — то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса», — цитирует РИА Новости Когана.

«Алена болела коронавирусом, вышла после болезни на тренировку за неделю до чемпионата России. К сожалению, не смогла подготовиться после коронавируса, очень тяжело ей катать программы именно в плане дыхания», — отметил Плющенко.

Ранее спортсменка пропустила пятый этап Кубка России, который прошел в начале декабря в Москве, из-за положительного теста на коронавирус. На этапе Кубка России в Саранске спортсменка была второй.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске. Он всегда был отборочным турниром к первенству Европы, однако в этом сезоне из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Международный союз конькобежцев был вынужден отменить турнир.