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Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Госдума приняла в третьем чтении закон, возвращающий систему медицинских вытрезвителей. Регионы получили право вновь  открывать «ночлежки для пьяниц» с 1 января 2021 года. Как будут работать такие учреждения и почему их решили вернуть?

Вернут советскую систему?

Новый закон возрождает в России систему вытрезвителей на базе государственно-частного и государственно-муниципального партнерства. Несмотря на легальное присутствие частного бизнеса, правила работы таких специализированных организаций утвердят на федеральном уровне — совместным приказом Минздрава, Минтруда и МВД.

Сейчас в 20-ти российских регионах есть вытрезвители на базе медицинских, социальных и других госучреждений, но полиция привозит найденных на улице пьяных только в больницы. Новый закон наделяет полицейских правом доставлять выпивших граждан в специализированные учреждения без их согласия.

Согласно данным МВД, ежегодно в России в медучреждения доставляют более 900 тысяч пьяных. По оценке Минздрава, 75% лиц в состоянии опьянения не нуждается в медпомощи, в результате больницы выступают в роли «ночлежки» для алкоголиков, что приводит к недовольству врачей и трезвых пациентов.

Принудительно доставлять в вытрезвители по закону будут только тех граждан, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться. Государство не собирается возрождать «палочную» систему, по которой у полиции был ежемесячный план по задержанным пьяным.

Еще одно условие попадания в такое учреждение — отсутствие потребности в серьезной медицинской помощи. Предполагается, что каждого доставленного полицейскими пьяного перед изоляцией обязательно осмотрит врач. Если человек нуждается в лечении, его отвезут в больницу и госпитализируют.

По закону, каждый «клиент» вытрезвителя заплатит за услугу. Цена за ночь в вытрезвителе будет зависеть от региона, однако государство ограничит предельную стоимость. По оценке разработчиков закона, в среднем ночевка в таком заведении обойдется гражданину в 1,5 тысячи рублей. При этом закон оставляет регионам право делать вытрезвители бесплатными.

Почему вытрезвители возрождают?

Медицинские вытрезвители официально ликвидировали в России с января 2012 года в рамках реформы МВД. На тот момент вокруг этих учреждений был негативный информационный фон. В частности, на общественное мнение повлиял вопиющий случай зимой 2010 года в Томске, когда журналиста изнасиловали в вытрезвителе черенком от швабры, после чего он умер.

Однако после закрытия вытрезвителей количество преступлений, совершенных с участием граждан под градусом, за несколько лет выросло в России на 35%. По оценкам МВД, в прошлом году более 50 тысяч подвыпивших граждан были избиты или ограблены на улице, около 10 тысяч погибли от переохлаждения.

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«Возвращение полиции когда-то уже имевшихся у нее функций — мера, в первую очередь, гуманитарная и профилактическая», — объяснил ТАССвозрождение системы вытрезвителей один из разработчиков закона, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

При этом эксперты отмечают, что в законодательстве остается юридическая коллизия — фактически вытрезвители будут оказывать пьяному человеку медицинскую помощь вместо больниц, а закон разрешает гражданам отказываться от медицинского вмешательства. Пока неясно, как будут реагировать сотрудники вытрезвителя, если пьяница сможет внятно отказаться от платной ночевки.

«Нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения по закону является административным правонарушением, за это человека наказывают штрафом. Лишать свободы за это нельзя, между тем ночевка в вытрезвители обычно является принудительной. Вырисовывается противоречие», — уточнил Sibnet.ru юрист Владимир Захаров.

По мнению эксперта, ситуация с пьяными на улицах действительно серьезная, однако более эффективным по сравнению с вытрезвителями стало бы появление государственной социальной службы, которая развозила бы пьяных по домам или при необходимости доставляла в больницу — что-то вроде специального такси с обученным работником.

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