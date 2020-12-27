Без говядины и алкоголя: как встретить год Белого Быка

Осталось немного времени, чтобы запланировать, как встретить Новый год. Многие устали от трудного 2020 года, и хочется перемен. Как украсить дом, что надеть и что поставить на стол, чтобы привлечь удачу в наступающий год Белого Быка?

Несмотря на то, что по китайскому календарю год Белого Металлического Быка наступит только в феврале, празднование привычного нам Нового года предвосхищает это событие. И задобрить хозяина наступающего года мы стараемся уже 1 января.

Бык – животное, ценящее традиции, стабильность. Поэтому встречать год лучше в привычной обстановке, дома в кругу семьи или в гостях у самых близких.

Что надеть на Новый год?

Цвета наступающего года – белый, серебристый, но Быку придутся по душе и все «природные оттенки» – это коричневый, зеленый, бежевый. Удачными будут также пастельные тона. Не будет плох в интерьере и нарядах также черный, а вот ярких, кричащих цветов все же лучше избегать.

Известно выражение «Как красная тряпка для быка». Именно поэтому красный – это цвет, которого точно стоит избегать. Он вызывает у хозяина года ярость.

Украшения не должны быть броскими, кричащими. Вообще в новогоднем наряде главное – удобство, комфорт. Если запланирована пижамная вечеринка, это отличная идея.

Что приготовить на Новый год?

По понятным причинам на новогоднем столе не должно быть говядины, приготовленной любым способом. Меню должно быть умеренным, включать в себя зелень, овощи, фрукты.

Немногие знают, что Быка радуют сладости, поэтому не стоит скупиться на такие угощения на новогоднем столе. Выпечка, торты – все это придется по душе хозяину наступающего года.

Также астрологи рекомендуют не злоупотреблять алкоголем, знать меру в спиртном, чтобы не разозлить добропорядочного Быка.

Как украсить дом?

В интерьере для встречи наступающего 2021 года должны преобладать светлые, пастельные тона, а также серебристый. Интересным вариантом украшения станут колокольчики на елке или в других деталях интерьера – такие мелочи точно порадуют Быка.

Также на новогоднем столе или под елкой будет хорошо поставить фигурку хозяина наступающего года. Еще один важный символ – свечи. Пять белых свечей на праздничном столе принесут удачу в новом году.