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Трое полицейских похитили новосибирца ради денег

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Три бывших полицейских похитили новосибирца и вымогали у него 2,5 миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.

По версии следователей регионального СКР, в декабре 2019 года сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 «Заельцовский» узнали через служебные каналы, что у мужчины есть деньги, возможно полученные преступным путем.

Обвиняемые инсценировали задержание мужчины, похитили и переместили его в безлюдное место, избили и потребовали передать им 2,5 миллионов рублей. Только после передачи 150 тысяч рублей потерпевшего отпустили.

После возбуждения уголовного дела они были уволены. Они содержатся под стражей. Уголовное дело будет направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска. За вымогательство, похищение, и превышение должностных полномочий им грозит лишение свободы, сроки определит суд.

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