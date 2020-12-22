Трое полицейских похитили новосибирца ради денег

Три бывших полицейских похитили новосибирца и вымогали у него 2,5 миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.

По версии следователей регионального СКР, в декабре 2019 года сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 «Заельцовский» узнали через служебные каналы, что у мужчины есть деньги, возможно полученные преступным путем.

Обвиняемые инсценировали задержание мужчины, похитили и переместили его в безлюдное место, избили и потребовали передать им 2,5 миллионов рублей. Только после передачи 150 тысяч рублей потерпевшего отпустили.

После возбуждения уголовного дела они были уволены. Они содержатся под стражей. Уголовное дело будет направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска. За вымогательство, похищение, и превышение должностных полномочий им грозит лишение свободы, сроки определит суд.