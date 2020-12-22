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Небо над Сибирью и Уралом закроют уникальным «Подлетом»

Источник:
«Известия»
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Фото: © НПО «Алмаз»

Части противовоздушной обороны закроют небо над Сибирью и Уралом уникальными системами — низковысотными радиолокационными станциями «Подлет-К1».

Принципиальное решение об усилении радиолокационного щита в Сибири и на Урале за счет РЛС «Подлет-К1» принято, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. До конца 2021 года этими системами оснастят 14-й армию ВВС и ПВО.

«В 1990-е годы единое радиолокационное поле было утеряно, а многие важные регионы Урала и Сибири остались без прикрытия ПВО», — рассказал изданию экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков. «Подлет-К1» должен во многом решить эту проблему.

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РЛС «Подлет-К1» спроектированы для надежного обнаружения малоразмерных и низкоскоростных целей на небольших высотах. К ним относятся крылатые ракеты и БЛА. С задачей их обнаружения система справляется лучше, чем многофункциональные универсальные радары.

РЛС способна засечь воздушные объекты на расстоянии до 300 километров. Такой техникой усиливают комплексы С-400 на самых угрожаемых направлениях.

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