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Наряд от Эмили Ратажковски вынудил модель показать грудь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mathildtantot, instagram.com/mathildtantot

Модель Матильда Танто поделилась фотографией в откровенном наряде фирмы Inamorata Woman, принадлежащей супермодели Эмили Ратажковски.

На фото в Instagram 25-летняя Танто позирует в зеленом наряде, который состоит из лонгслива и брюк. Наряд выполнен из прозрачной ткани с монограммой логотипа бренда.

Прозрачный логслив Матильда Танто надела на обнаженное тело без бюстгальтера. Ее грудь оказалась очень заметна под одеждой, что понравилось подписчикам модели. Под постом они наделали ей много комплиментов.

Фото: © mathildtantot, instagram.com/mathildtantot

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