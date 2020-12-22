Госдума приняла закон о возвращении вытрезвителей

Создание платных медицинских вытрезвителей разрешили в России, соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума на пленарном заседании во вторник.

Документом вводится система правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации медвытрезвителей. Закон также не запрещает организовывать их на принципах партнерства с частными организациями.

Закон предусматривает создание вытрезвителей в субъектах на базе государственно-частного партнерства. Регионы могут взимать плату за услуги с людей, попавших в такие учреждения. Определять общие правила организации их деятельности может правительство России.

Прежде чем поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

«Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», — пояснял соавтор инициативы Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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В пояснительной записке говорится, что из-за алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном в трудоспособном возрасте. Замерзают пьяными на улицах 8–10 тысяч человек. За 2018 год в общественных местах было выявлено более 1 миллиона пьяных граждан, из них 180 тысяч человек утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

По данным общероссийских соцопросов, за восстановление системы медвытрезвителей в стране выступают более 80% населения.

Медвытрезвители впервые появились в СССР в 1931 году. После распада Советского Союза в 1990 году в России насчитывалось 1,2 тысячи вытрезвителей, к 2006 году это число сократилось вдвое. К октябрю 2011 года все вытрезвители в стране закрыли.