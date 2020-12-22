Эксперты предсказали подорожание денег в России

Финансовые аналитики предсказали окончание эпохи дешевых кредитов. Центробанк из-за опасения разгона инфляции ужесточит свою политику и снова начнет повышать ключевую ставку, что приведет к подорожанию кредитных денег.

«В 2021-м следует ожидать отказа ЦБ от мягкой денежно-кредитной политики как реакции на нарастание инфляционных процессов в экономике с неизбежным повышением ключевой ставки», — написал в своей колонке в «Известиях» банковский эксперт Анатолий Гожий.

Ключевая ставка — процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг. Она непосредственно влияет на процентные ставках по кредитам в коммерческих банках, а значит и их доступность для бизнеса и населения. Изменяя ключевую ставку, Центробанк может воздействовать на уровень инфляции.

С лета Россия жила в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. На последнем в этом году заседании ЦБ оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 4,25%.

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«Банк России фиксирует возрастание рисков и отдает себе отчет в том, что погасить повышение инфляционных ожиданий населения не удается на протяжении многих лет и вряд ли это получится сделать в перспективе года», — отметил Гожий. Следствием перехода к более жесткой денежно-кредитной политике станет удорожание кредитов, добавил он.

Председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч ранее отмечал, что Центробанк боится разгона инфляции выше 4%. «Сохранение ее на этом уровне — главная цель ЦБ РФ», — полагает он.