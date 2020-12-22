Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае

Полигон для проведения летных испытаний ракетного комплекса «Сармат» в 2021 году построят в Красноярском крае, сказал Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

«Обустроить в районе поселка Северо-Енисейский (Красноярский край) испытательный полигон для проведения летных испытаний ракетного комплекса "Сармат"», — сказал Шойгу.

В марте министр обороны говорил, что в России завершена модернизация производства для начала серийного выпуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

В концепции комплекса «Сармат» делается акцент не на максимальный вес забрасываемых боеголовок, которые могут быть уничтожены средствами ПРО, а на доставку пусть меньшего числа боеголовок, но по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

Заложенная в ракете технология «орбитальной бомбардировки» позволяет нанести удар по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развернутых средств ПРО.