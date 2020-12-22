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Малые партии вступили в жестокую борьбу за места в Госдуме

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» начали подготовку к объединению. Эсеры считают, что слияние обновит их организацию, малые партии рассчитывают на депутатские мандаты для своих лидеров.

Источники «Коммерсанта», близкие к администрации президента, утверждают, что представители «Справедливой России» (СР) ведут переговоры об объединении с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина. Если слияние состоится, то на выборах в Госдуму, намеченных на 19 сентября 2021, коалиция выдвинет лидеров трех партий в общефедеральной части списка.

«Сейчас шансы на прохождение пятипроцентного барьера у СР примерно 50 на 50. У избирателя нет никаких резонов голосовать за них, они очевидно "протухли". Поэтому им и нужен факт объединения. Важно показать, что партия обновляется, туда приходят новые люди, там появляются новые идеи»,— считает политолог Аббас Галлямов.

По словам, ни «За правду», ни «Патриоты России» особой ценности для эсеров не представляют, но слияние с ними все равно сработает для эсеров в плюс. «Может быть, после этого избиратель и согласится их выслушать. И здесь не особо важно, с кем они будут объединяться — с "патриотами" или кем-то еще», — отметил эксперт.

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