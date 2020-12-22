Директор КамАЗа обозначил будущее авто «Кама-1»

Коммерческое производство электромобиля «Кама-1» начнется не раньше 2023-2024 года, сообщил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

«Следующий год — сертификация, доводка автомобиля. (Коммерческое производство) не раньше 2023-2024 года», — цитирует ТАСС Когогина.

По его мнению рынок электротранспорта будет расти по всему миру, в том числе и в России. Проект «Кама-1» он назвал живым.

«Я считаю, что будет развиваться каршеринг — электрические автомобили внутри городов. Это самая оптимальная вещь. И машину задумывали как маленький автомобиль для каршеринга», — отметил Когогин.

Электромобиль «Кама-1» был презентован в начале декабря. Это трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер. Авто может проехать до 250 километров без подзарядки.