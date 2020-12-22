Новосибирцам пообещали, что они смогут влиять на городской бюджет

Мэрия Новосибирска заявила, что разрабатывает правовые основы для проектов инициативного бюджетирования, чтобы жители города могли влиять на формирование городского бюджета.

Изменения в устав города были одобрены во вторник на публичных слушаниях, передает официальный Telegram-канал городской администрации «Мэр_и_я».

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«Подобная практика успешно применяется в других городах и регионах. Это возможность для активных горожан самостоятельно определять приоритеты, решать, какие наиболее важные вопросы требуют общих усилий. Такой подход позволяет обеспечить эффективный общественный контроль и бережную эксплуатацию созданных объектов», – прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

После рассмотрения в Совете депутатов и утверждения изменений в устав специалисты мэрии приступят к разработке нормативно-правовых документов.