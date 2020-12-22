Томских учителей начали прививать от COVID

Учителя школ, воспитатели детских садов, педагоги учреждений дополнительного образования Томской области начали получать прививки от коронавируса, сообщила пресс-служба администрации региона.

Помимо томских учителей, прививаться начали преподаватели Сибирского государственного медицинского университета, и сотрудники образовательных учреждений северных муниципалитетов – Стрежевого и Александровского района.

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В Томске работают пять прививочных кабинетов: в общеврачебной практике клиник СибГМУ, в межвузовской поликлинике, в поликлиниках №4 и 10 и в поликлиническом отделении больницы №3.

Прививочная кампания от коронавируса началась в Томской области 11 декабря, в первую очередь начали прививать медиков – вакциной «Спутник V».