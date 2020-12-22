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Школьник обжалует долг перед Сбербанком в Конституционном суде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школьник из Новосибирска обжалует в Конституционном суде РФ кредитную задолженность в 100 тысяч рублей перед Сбербанком, которая образовалась из-за действий мошенников. Все нижестоящие судебные инстанции признали списание денег виной школьника и родителей, сообщил Sibnet.ru юрист Константин Зиновьев.

Сбербанк прислал новосибирскому школьнику счет на 100 тысяч рублей по карте «Молодежной», которая не предусматривает возможности ухода в минус. Эти деньги сняли мошенники, которые брали у новосибирских школьников карты (около 110 штук) на время, а потом списывали деньги через фиктивные онлайн-магазины.

ГУ МВД по Новосибирской области расследует это дело о сложной мошеннической схеме, где потерпевший — Сбербанк. При этом банк требует со школьника вернуть 100 тысяч рублей. Школьник и его мама пытались обжаловать этот долг перед банком в Центральном районном суде, доказывая, что несовершеннолетний не мог по закону провести сделку на значительную сумму.

Но суд встал на сторону банка. Все вышестоящие суды, в том числе Верховный суд России отказались отменять решение Центрального районного суда.

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«Мы решили обратиться в Конституционный суд России. Мы не согласны с нормами закона "О банках и банковской деятельности", что банк не вправе ограничивать операции клиентов, но когда клиент несовершеннолетний, что противоречит гражданскому кодексу, где несовершеннолетний не может совершать сам крупные сделки», — сказал Зиновьев.

Он отметил, что также школьник будет обращаться с проблемой к уполномоченному по правам ребенка в РФ и в Новосибирской области.

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