Тарифы на мусор увеличили в Новосибирской области

Новый тариф на вывоз мусора утвержден в Новосибирской области, он составит более 87 рублей с человека в месяц, сообщил Sibnet.ru во вторник член комитета по тарифам областного совета депутатов Вадим Агеенко.

По словам Агеенко, тариф вырос на 4,6%, то есть ежемесячный платеж для одного человека составлял 83,3 рубля, а будет составлять 87,2 рубля.

«Прошло заседание, утвердили тариф. Но он увеличивается на 4,6%, а не, как мы ждали, в два раза. Приказ еще не вышел», – рассказал депутат.

Он уточнил, что по закону новая сумма в платежках ждет новосибирцев с июля, до этого времени сумма останется прежней.

В прошлый раз тарифы на вывоз мусора повысили в ноябре (до 83 рублей) по инициативе регионального оператора – компании «Экология-Новосибирск». Депутаты оспорили решение в ФАС, но пока не дождались от службы ответа.