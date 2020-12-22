НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Тарифы на мусор увеличили в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
203 1
Фото: © Sibnet.ru

Новый тариф на вывоз мусора утвержден в Новосибирской области, он составит более 87 рублей с человека в месяц, сообщил Sibnet.ru во вторник член комитета по тарифам областного совета депутатов Вадим Агеенко.

По словам Агеенко, тариф вырос на 4,6%, то есть ежемесячный платеж для одного человека составлял 83,3 рубля, а будет составлять 87,2 рубля.

«Прошло заседание, утвердили тариф. Но он увеличивается на 4,6%, а не, как мы ждали, в два раза. Приказ еще не вышел», – рассказал депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДочка группы «ВИС» выиграла конкурс на вывоз 75% новосибирских отходов

Он уточнил, что по закону новая сумма в платежках ждет новосибирцев с июля, до этого времени сумма останется прежней.

В прошлый раз тарифы на вывоз мусора повысили в ноябре (до 83 рублей) по инициативе регионального оператора – компании «Экология-Новосибирск». Депутаты оспорили решение в ФАС, но пока не дождались от службы ответа.

Еще по теме
Школьник обжалует долг перед Сбербанком в Конституционном суде
Жители России рассказали о самых больших страхах
Удаленное оформление пенсий продлят до конца 2021 года
Уходящий год ударил по доходам трети работающих россиян
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Жители России рассказали о самых больших страхах
•
США нанесли по российской оборонке удар
•
Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире
•
Средний чек на красную икру и ее имитации вырос на 24%
Подробности
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Интересно и бюджетно: как подтянуть школьника по учебной программе
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Школьник обжалует долг перед Сбербанком в Конституционном суде
Сибирь 22.12.2020 12:25
Новосибирцам пообещали, что они смогут влиять на городской бюджет
Сибирь 22.12.2020 11:53
Томских учителей начали прививать от COVID
Сибирь 22.12.2020 11:43
Тарифы на мусор увеличили в Новосибирской области
Сибирь 22.12.2020 11:23
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
10309
Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»
4348
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
3539
ТНТ закрыл телевизионное шоу «Дом-2»
3241
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Жители России рассказали о самых больших страхах
•
США нанесли по российской оборонке удар
•
Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире
•
Средний чек на красную икру и ее имитации вырос на 24%
Как это работает
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Интересно и бюджетно: как подтянуть школьника по учебной программе
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Чубайс указал на провал России в электроэнергетике
33
Зеленский попросил у Байдена помощи в возвращении Крыма
32
Путин заявил о рисках конфликтов у границ России
27
Кораблям ВМС США приказали действовать жестко против России
27
США не отменят санкции против «Северного потока-2»
26