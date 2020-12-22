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Новый телеканал претендует на показ «Дома-2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Телеканал Триколор заинтересовался получением прав на трансляцию «Дома-2», сообщила пресс-служба компании.

Триколор рассматривает возможность приобретения прав на трансляцию лучших выпусков реалити-шоу «Дом-2». Глобально оператор заинтересован и в дальнейшем развитии «Дома-2».

«Мы изучаем такую возможность и готовимся к переговорам», —  прокомментировали в руководстве компании.

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Канал подчеркнул, что шоу с многомиллионной аудиторией стратегически неверно снимать с эфирной сетки.

Из официального заявления руководства канала следует, что ТНТ больше сфокусируется на сериальных форматах и юмористических шоу.

«Формат реалити-шоу остается популярным, что подтверждается сегодняшними трендами. Тикток-дома и различные блогерские проекты "под одной крышей" с историями взаимоотношений между его участниками —  это в определенном смысле трансформация "Дома-2"», —  отметили в Триколоре.

О решении ТНТ завершить проект «Дом-2» стало известно в пятницу, 18 декабря. 23 декабря в 23.00 в эфире реалити-шоу озвучат все подробности закрытия, а 30 декабря зрители увидят финал проекта.


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