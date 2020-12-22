Новый телеканал претендует на показ «Дома-2»

Телеканал Триколор заинтересовался получением прав на
трансляцию «Дома-2», сообщила пресс-служба компании.
Триколор рассматривает возможность приобретения прав на
трансляцию лучших выпусков реалити-шоу «Дом-2». Глобально оператор
заинтересован и в дальнейшем развитии «Дома-2».
«Мы изучаем такую возможность и готовимся к переговорам»,
— прокомментировали в руководстве компании.
Канал подчеркнул, что шоу с многомиллионной аудиторией
стратегически неверно снимать с эфирной сетки.
Из официального заявления руководства канала следует, что
ТНТ больше сфокусируется на сериальных форматах и юмористических шоу.
«Формат реалити-шоу остается популярным, что подтверждается
сегодняшними трендами. Тикток-дома и различные блогерские проекты "под
одной крышей" с историями взаимоотношений между его участниками —
это в определенном смысле трансформация "Дома-2"», — отметили в
Триколоре.
О решении ТНТ завершить проект «Дом-2» стало известно в пятницу,
18 декабря. 23 декабря в 23.00 в эфире реалити-шоу озвучат все подробности
закрытия, а 30 декабря зрители увидят финал проекта.