Новый телеканал претендует на показ «Дома-2»

Телеканал Триколор заинтересовался получением прав на трансляцию «Дома-2», сообщила пресс-служба компании.

Триколор рассматривает возможность приобретения прав на трансляцию лучших выпусков реалити-шоу «Дом-2». Глобально оператор заинтересован и в дальнейшем развитии «Дома-2».

«Мы изучаем такую возможность и готовимся к переговорам», — прокомментировали в руководстве компании.

Канал подчеркнул, что шоу с многомиллионной аудиторией стратегически неверно снимать с эфирной сетки.

Из официального заявления руководства канала следует, что ТНТ больше сфокусируется на сериальных форматах и юмористических шоу.

«Формат реалити-шоу остается популярным, что подтверждается сегодняшними трендами. Тикток-дома и различные блогерские проекты "под одной крышей" с историями взаимоотношений между его участниками — это в определенном смысле трансформация "Дома-2"», — отметили в Триколоре.

О решении ТНТ завершить проект «Дом-2» стало известно в пятницу, 18 декабря. 23 декабря в 23.00 в эфире реалити-шоу озвучат все подробности закрытия, а 30 декабря зрители увидят финал проекта.