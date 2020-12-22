Вышел тизер сериала «Чикатило»

Сериал «Чикатило» посвящен расследованию дела одного из
самых известных маньяков СССР, премьера проекта запланирована на весну 2021
года.
Восьмисерийный детектив расскажет о двойной жизни самого известного
маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и о том, как шли расследования его
преступлений.
Режиссером проекта выступил Сарик Андреасян. Он рассказал,
что в сериале зрителям ответят, почему человек с почти идеальной биографией
оказался страшным убийцей.
«Наша команда работала над проектом со всей ответственностью
к материалу и с желанием показать уникальную историю становления и поимки
жестокого убийцы, а точнее как именно это стало возможным», — цитирует StarHit Андреасяна.
Исполнитель роли Чикатило не раскрывается. В тизере главного
персонажа сериала показываю только со спины, и догадаться, кто его играет — невозможно.
Премьера сериала состоится весной 2021 года в онлайн-кинотеатре Okko.