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Вышел тизер сериала «Чикатило»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Сериал «Чикатило» посвящен расследованию дела одного из самых известных маньяков СССР, премьера проекта запланирована на весну 2021 года.

Восьмисерийный детектив расскажет о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и о том, как шли расследования его преступлений.

Режиссером проекта выступил Сарик Андреасян. Он рассказал, что в сериале зрителям ответят, почему человек с почти идеальной биографией оказался страшным убийцей.

«Наша команда работала над проектом со всей ответственностью к материалу и с желанием показать уникальную историю становления и поимки жестокого убийцы, а точнее как именно это стало возможным», — цитирует StarHit Андреасяна.

Исполнитель роли Чикатило не раскрывается. В тизере главного персонажа сериала показываю только со спины, и догадаться, кто его играет — невозможно. Премьера сериала состоится весной 2021 года в онлайн-кинотеатре Okko.


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