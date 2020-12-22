Вышел тизер сериала «Чикатило»

Сериал «Чикатило» посвящен расследованию дела одного из самых известных маньяков СССР, премьера проекта запланирована на весну 2021 года.

Восьмисерийный детектив расскажет о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и о том, как шли расследования его преступлений.

Режиссером проекта выступил Сарик Андреасян. Он рассказал, что в сериале зрителям ответят, почему человек с почти идеальной биографией оказался страшным убийцей.

«Наша команда работала над проектом со всей ответственностью к материалу и с желанием показать уникальную историю становления и поимки жестокого убийцы, а точнее как именно это стало возможным», — цитирует StarHit Андреасяна.

Исполнитель роли Чикатило не раскрывается. В тизере главного персонажа сериала показываю только со спины, и догадаться, кто его играет — невозможно. Премьера сериала состоится весной 2021 года в онлайн-кинотеатре Okko.