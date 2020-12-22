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Пропавшая в Новосибирске семья вышла на связь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава семьи, таинственно пропавшей в Новосибирске, вышел на связь с волонтерами «Лизы Алерт» и опубликовал путанное объяснение в соцсетях.

По информации регионального поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина в возрасте 28 лет, его жена 30 лет, а также две их дочери в возрасте одного года и пяти лет 17 декабря уехали из Ленинского района Новосибирска на автомобиле Cadillac Escalade черного цвета. Сразу после этого они перестали выходить на связь с родными.

В ряде СМИ написали, что мужчина занял у знакомых большую сумму денег из-за проблем с работой и скрылся.

«Вы когда-нибудь блевали, оттого что у вас все пошло не так? Когда вас кинули, и тут все просто завертелось. Все начали смотреть, копаться в личных вещах. Партнеры по бизнесу сделали поспешные выводы. И после этого все еще пришло к огласке в СМИ. Многие на этом хотят поживиться. Но по порядку я расскажу обо всем, как есть на самом деле, а не так, как пишут», — сказал в понедельник Александр в Stories в Instagram.

Фото: © кадр из видео

Больше никаких пояснений он не дал. Отряд «Лиза Алерт» сообщил, что семья найдена и жива, то есть вышла с ними на связь.

Как сообщил Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Новосибирской области, полиция продолжает поиск семьи до тех пор, пока они не выйдут на связь и не дадут пояснения или пока родственники не заберут заявление о пропаже.

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