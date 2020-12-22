Apple выпустит электромобиль

Компания Apple может представить собственный автомобиль в ближайшие годы. Он будет оснащен «прорывной» батареей.

Apple занимается разработкой электромобиля с 2014 года. Проект получил название Titan («Титан»). Предполагалось, что производство будет запущено в 2019 году, но этого не произошло.

Пассажирский автомобиль от Apple появится к 2024 году, пишет агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. Основным в стратегии компании станет производство нового вида батарей, которые сильно снизят нынешние цены на них.

По данным Economic Daily, машину представят раньше — во втором квартале 2021 года. Такой вывод издание делает, так как тайваньские производители (Heda, BizLink-KY, Heqin и Tomita) собираются наращивать темпы производства компонентов для электромобилей. По предварительным данным, именно эти они станут поставщиками деталей для Apple Car.

Apple — производитель смартофнов, персональных компьютеров, планшетов, аудиоплееров и программного обеспечения.