СК возбудил дело об истязании детей бабушкой в Хакасии

Следователи возбудили уголовное дело об истязании бабушкой шестерых
детей, которых она воспитывает одна, сообщает СУ СК РФ по Республике Хакасия.
В понедельник на Первом канале в программе «Мужское и женское» рассказали о многодетной семье из села Туим в Хакасии.
«Маленький
ребенок в крепкий мороз бегает по улице полураздетым. Соседи начали разбираться
и выяснили, что у маленькой Насти есть еще пять братьев и сестер, большинство
из которых похожи на маугли. Также удалось выяснить, что всех этих детей мать
оставила на воспитание бабушке, которая с этой миссией явно не справляется», —
говорится в анонсе телепередачи.
В эфире также обсуждался вопрос, что семья состоит на учете
в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, но действенных мер, для защиты детей никто не предпринимал.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2
статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии). По данной статье грозит наказание до
семи лет лишения свободы.