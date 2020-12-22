СК возбудил дело об истязании детей бабушкой в Хакасии

Следователи возбудили уголовное дело об истязании бабушкой шестерых детей, которых она воспитывает одна, сообщает СУ СК РФ по Республике Хакасия.

В понедельник на Первом канале в программе «Мужское и женское» рассказали о многодетной семье из села Туим в Хакасии.

«Маленький ребенок в крепкий мороз бегает по улице полураздетым. Соседи начали разбираться и выяснили, что у маленькой Насти есть еще пять братьев и сестер, большинство из которых похожи на маугли. Также удалось выяснить, что всех этих детей мать оставила на воспитание бабушке, которая с этой миссией явно не справляется», — говорится в анонсе телепередачи.

В эфире также обсуждался вопрос, что семья состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но действенных мер, для защиты детей никто не предпринимал.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По данной статье грозит наказание до семи лет лишения свободы.