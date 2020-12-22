Новосибирцы скупили мандарины из Чили и Марокко

Около 100 тонн мандаринов из Турции, Аргентины, Марокко и Чили поступили через таможню в Новосибирск, в этом году ассортимент цитрусовых уже из-за запрета на ввоз фруктов из Китая, сообщила Sibnet.ru руководитель пресс-службы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области Снежана Сотникова.

В Новосибирскую область в ноябре и первой половине декабря поступило около 100 тонн мандаринов. Половина из этого количества пришла в регион из Турции. А также фрукты привезли из Аргентины, Марокко, Чили, Египта.

В этом году запрещен ввоз мандаринов из Китая. Также больше фруктов проходят таможню в европейской части России, а затем фурами их привозят в Новосибирск.