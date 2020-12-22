Жители России рассказали о самых больших страхах

Жители России больше всего бояться потерять работу и заработок, а рост цен на продукты их сильно уже не тревожит, говорят результаты опроса «Социальное самочувствие россиян», проведенного НИУ ВШЭ.

«Основным экономическим риском в глазах граждан на фоне пандемии стала боязнь потери работы (37%), а также возможность невыплаты зарплат и пенсий (21%)», — приводит ТАСС результаты исследования.

В то же время, по данным ВШЭ, россияне перестали бояться инфляции и спокойно относятся к росту цен на запланированные крупные покупки.

«Как основной экономический риск "рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги" отметили всего 17%, обесценение денежных сбережений— всего 4%. Население спокойно относится к росту цен на запланированные крупные покупки, в качестве крупного риска это рассматривает всего 2% граждан», — говорится в исследовании ВШЭ.