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Жители России рассказали о самых больших страхах

Источник:
ТАСС
202 5
Фото: © Sibnet.ru

Жители России больше всего бояться потерять работу и заработок, а рост цен на продукты их сильно уже не тревожит, говорят результаты опроса «Социальное самочувствие россиян», проведенного НИУ ВШЭ.

«Основным экономическим риском в глазах граждан на фоне пандемии стала боязнь потери работы (37%), а также возможность невыплаты зарплат и пенсий (21%)», — приводит ТАСС результаты исследования.

В то же время, по данным ВШЭ, россияне перестали бояться инфляции и спокойно относятся к росту цен на запланированные крупные покупки.

«Как основной экономический риск "рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги" отметили всего 17%, обесценение денежных сбережений— всего 4%. Население спокойно относится к росту цен на запланированные крупные покупки, в качестве крупного риска это рассматривает всего 2% граждан», — говорится в исследовании ВШЭ.

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