Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире

Избранному президенту США Джо Байдену в прямом эфире американских телекомпаний ввели первую из двух доз вакцины от нового коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech.

Байден был в защитной маске во время процедуры и поблагодарил персонал клиники. Он в шутливой форме отклонил предложение медсестры сосчитать до трех перед уколом.

«Жаль, что у меня нет достаточно времени, чтобы обойти всю клинику и увидеть, насколько вы заняты и изумительны. Очень вам обязан», — сказал Байден.

President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5 pic.twitter.com/0w83G9IzZW — CNN Politics (@CNNPolitics) December 21, 2020

Демократ похвально отозвался о подготовленной администрацией республиканца Дональда Трампа государственной программе «Операция невероятная скорость» по разработке и распространению вакцины.