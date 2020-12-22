Морозы до 35 градусов придут в Новосибирск в конце декабря

Крепкие морозы придут в Новосибирск в последние дни декабря, температура воздуха достигнет 35 градусов мороза, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«В третьей декаде декабря будет усиливаться влияние арктических вторжений. Самые крепкие морозы предполагаем во второй половине декады (с 25 декабря)», — сказал синоптик.

По его словам, в последние дни декабря температура воздуха ночью составит до 23-28 градусов мороза, а местами до 35 градусов. Днем ожидается до 25 градусов мороза и местами до 30 градусов.