ФСБ назвала подделкой запись Навального

Опубликованный Алексеем Навальным телефонный разговор с его возможным отравителем является подделкой, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Видеоролик с телефонным разговором является подделкой. Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — говорится в сообщении.

Ведомство полагает, что расследование о предполагаемой причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального представляет собой спланированную провокацию иностранных спецслужб, направленную на дискредитацию сотрудников органов федеральной службы безопасности.

Навальный ранее опубликовал видеоролик, в котором оппозиционер, представившись помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, общается с неким Константином Кудрявцевым. Тот якобы является сотрудником ФСБ и причастен к отравлению политика. Во время разговора собеседник Навального сообщил ему детали отравления.