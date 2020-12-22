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ФСБ назвала подделкой запись Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Опубликованный Алексеем Навальным телефонный разговор с его возможным отравителем является подделкой, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Видеоролик с телефонным разговором является подделкой. Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — говорится в сообщении.

Ведомство полагает, что расследование о предполагаемой причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального представляет собой спланированную провокацию иностранных спецслужб, направленную на дискредитацию сотрудников органов федеральной службы безопасности.

Навальный ранее опубликовал видеоролик, в котором оппозиционер, представившись помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, общается с неким Константином Кудрявцевым. Тот якобы является сотрудником ФСБ и причастен к отравлению политика. Во время разговора собеседник Навального сообщил ему детали отравления.

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