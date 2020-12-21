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Удаленное оформление пенсий продлят до конца 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минэкономразвития России намерено продлить на весь 2021 год дистанционный порядок оформления пенсий и пособий, введенный из-за пандемии коронавируса.

Проект соответствующего постановления правительства уже готов, пишут «Известия» со ссылкой на документ. В апреле Пенсионный фонд России упростил оформление пенсий и пособий в связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки.

Благодаря данной инициативе россияне получили возможность обращаться за пенсионным обеспечением через сайт ПФР или Госуслуг в упрощенном порядке, без посещения государственного учреждения.

Минэкономразвития также предлагает предоставить доступ к некоторым дистанционным сервисам и тем гражданам, которые живут за пределами России. Если эксперимент пройдет удачно, удаленный порядок оформления пенсий может стать бессрочным.

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