Назван смартфон с лучшей камерой в мире

Лучшим камерофоном 2020 года эксперты авторитетной лаборатории DxOMark назвали китайский смартфон Huawei Mate 40 Pro+. Рейтинг опубликован на сайте лаборатории.

Основная камера флагмана Huawei набрала 139 баллов, это лучший результат в 2020 году. Ее похвалили за широкий динамический диапазон, хорошие цвета и баланс белого при съемке на улице и в помещении, превосходную детализацию.

Также среди плюсов камеры флагманского смартфона — хорошая детализация и низкий уровень шума при съемке сверхширокоугольной камерой, быстрый и стабильный автофокус в большинстве условий съемки.

Из минусов эксперты назвали малую глубину резкости, а также периодически возникающие сбои при фокусировании на переднем плане. Кроме этого, пользователи могут сталкиваться с тем, что иногда наблюдается несоответствие готовой фотографии изображению в режиме предпросмотра.

На втором месте в рейтинге камерофонов оказался младший брат китайского аппарата Huawei Mate 40 Pro. В тройку также попал еще один китайский смартфон — Xiaomi Mi 10 Ultra.