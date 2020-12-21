НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Назван смартфон с лучшей камерой в мире

Источник:
Sibnet.ru
254 0
Фото: Ennoti.com / Public Domain Mark

Лучшим камерофоном 2020 года эксперты авторитетной лаборатории DxOMark назвали китайский смартфон Huawei Mate 40 Pro+. Рейтинг опубликован на сайте лаборатории.

Основная камера флагмана Huawei набрала 139 баллов, это лучший результат в 2020 году. Ее похвалили за широкий динамический диапазон, хорошие цвета и баланс белого при съемке на улице и в помещении, превосходную детализацию.

Также среди плюсов камеры флагманского смартфона — хорошая детализация и низкий уровень шума при съемке сверхширокоугольной камерой, быстрый и стабильный автофокус в большинстве условий съемки.

Из минусов эксперты назвали малую глубину резкости, а также периодически возникающие сбои при фокусировании на переднем плане. Кроме этого, пользователи могут сталкиваться с тем, что иногда наблюдается несоответствие готовой фотографии изображению в режиме предпросмотра.

На втором месте в рейтинге камерофонов оказался младший брат китайского аппарата Huawei Mate 40 Pro. В тройку также попал еще один китайский смартфон — Xiaomi Mi 10 Ultra.

Еще по теме
Ростелеком объявил новогоднюю распродажу смартфонов
Назван способ перенести старые чаты WhatsApp на новый смартфон
Nokia представила самый доступный смартфон
Oppo представила смартфон с гибким экраном
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин возглавил новый Госсовет
•
Россия прервала авиасообщение с Британией из-за штамма SARS-CoV-2
•
Навальный позвонил предполагаемому отравителю из ФСБ
•
Назван смартфон с лучшей камерой в мире
Подробности
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Интересно и бюджетно: как подтянуть школьника по учебной программе
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Власти Приангарья установят цены на сахар и подсолнечное масло
Сибирь 21.12.2020 16:46
Крышки люков массово похитили в Новосибирске
Сибирь 21.12.2020 16:11
Новосибирского пенсионера-расчленителя отправят в психбольницу
Сибирь 21.12.2020 15:15
Воспитанника детдома нашли мертвым в Томской области
Сибирь 21.12.2020 14:57
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
5793
Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»
4013
ТНТ закрыл телевизионное шоу «Дом-2»
3141
Прокуратура потребовала запрета популярного аниме
3122
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин возглавил новый Госсовет
•
Россия прервала авиасообщение с Британией из-за штамма SARS-CoV-2
•
Навальный позвонил предполагаемому отравителю из ФСБ
•
Назван смартфон с лучшей камерой в мире
Как это работает
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Интересно и бюджетно: как подтянуть школьника по учебной программе
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
Sibnet.Ru
Топ комментариев

2021 year

* зевая *[youtube]IMXtgTa-F20[/youtube]Как же они достали...Хуже прилипшего банного листа на известной...

WSG0600-164-164

Это надо фурам разъяснить по пять штук колонной по трасе мчатся, тут при обгоне даже гоночный болид не...

2021 year

Джозефа Байдена?Молодой перспективный мужчина! ГадблессОмереца щаааассс каааак шибанёт впереди планеты...

Uynachalnica

И Путина это не возмутило? План по возмущениям наверно уже перевыполнен!

lala-vesta-sw-kros11

Это абсолютно невменяемые люди. Там в черепе - сало.