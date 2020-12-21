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Зафиксирован «инопланетный» сигнал с ближайшей звезды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Y. Beletsky / CC BY 4.0

Астрономы зафиксировали узкий луч радиоволн частотой около 980 мегагерц со стороны ближайшей к Солнцу звезде — Проксимы Центавра, находящейся на расстоянии 4,2 световых лет.

Сдвиг в частоте радиоволн соответствуют движению планеты, пишет The Guardian. По мнению ученых, источником радиоволн может быть инопланетная цивилизация, хотя вероятность этого очень мала.

Полоса 980 мегагерц на сегодня считается свободной от искусственных сигналов земного происхождения. Однако источником радиосигнала такой природы также может быть комета или большое облако водорода.

Вокруг Проксимы Центавра вращается газовый гигант и одна скалистая планета, чуть больше Земли. Ближайшая к Солнцу звезда относится к красным карликам, поэтому существование жизни в системе считается маловероятным.

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