Россия прервала авиасообщение с Британией из-за штамма SARS-CoV-2

Россия с полуночи 22 декабря на неделю прекратит авиасообщение с Великобританией после распространения там нового штамма коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Новый штамм коронавируса под названием VUI-202012/01 был впервые зафиксирован в Британии в сентябре. В последний месяц именно этот штамм резко активизировался, почти все новые случаи заболевания были связаны с данной мутацией.

Британский Минздрав объявил о новом штамме коронавируса 14 декабря. Считается, что обнаруженная мутация примерно на 70% заразнее. Однако никаких доказательств, что VUI-202012/01 вызывает более тяжелое течение заболевания, пока нет.

Более 20 стран уже запретили авиасообщение с Британией. В их числе — Франция, Германия, Бельгия, Италия, Турция, Швейцария, Канада. Ожидается, что в ближайшее время ограничительные меры введут все страны Евросоюза.

Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Великобританией 1 августа. Это была одна из первых стран, куда снова стали летать рейсы из России после паузы из-за первой волны пандемии коронавируса.