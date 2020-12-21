Путин возглавил новый Госсовет

Президент Владимир Путин утвердил состав нового Госсовета, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Основными задачами нового государственного органа будут обсуждение основных вопросов кадровой политики в России.

В состав Госсовета вошли главы российских регионов, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий. По решению президента в Госсовет также смогут попасть местные чиновники. Возглавит орган сам Путин.

Всего в состав нового органа вошли более 100 человек. При Госсовете будет работать 18 комиссий. Так, мэр Москвы Сергей Собянин возглавил комиссию по госуправлению, а глава администрации президента Антон Вайно — по согласованию работы органов публичной власти.

При этом Госсовет не обладает правом законодательной инициативы, однако может инициировать внесение изменений в законодательные акты. Всего члены работают на общественных началах.

По действующему законодательству, Госсовет является совещательным органом при президенте, который работает с 2000 года. Однако после принятия новой Конституции государственный орган получил официальный статус.