НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава Toyota предрек коллапс автопрому из-за электромобилей

Источник:
Sibnet.ru
343 8
Фото: © Sibnet.ru

Мировой автопром ждет коллапс, если рынок слишком быстро перейдет на электромобили, заявил президент концерна Toyota Motor Акио Тойода.

«Текущая бизнес-модель автомобильной промышленности рухнет», — цитирует Observer заявление Тойоды на пресс-конференции Ассоциации автопроизводителей Японии.

По его словам, если Японию сейчас на 100% перевести на электромобили, уже к лету 2021 года она останется без электричества. Чтобы обеспечить энергией такой парк машин, ей потребуются вложения от 14 до 37 триллионов иен (135-358 миллиардов долларов).

Также сторонники электромобилей не учитывают выборы, которые образуются в результате генерации электроэнергии, а также расходы, связанные с переходом на электромобили.

«Чем больше электромобилей мы произведем, тем больше будет углекислого газа... Когда политики говорят "давайте избавляться от всех бензиновых автомобилей", они понимают это?» — отметил глава Toyota Motor.

Правительство Японии готовит план по запрету автомобилей с ДВС к 2035 году, то же собираются сделать Великобритания и власти американского штата Калифорния. Toyota до 2030 года инвестирует 13 миллиардов в развитие электрификации авто. Через 10 лет компания ежегодно будет выпускать 4,5 миллиона гибридов и 1 миллион чистых электромобилей.

Еще по теме
Пандемия спровоцировала спрос на автокредиты в Сибири
Составлен рейтинг самых популярных подержанных иномарок
Самый дорогой автомобиль в России выставили на продажу
Водители заочно поспорили с Минпромторгом о ценах на роскошные авто
смотреть все
Авто #Авторынок #Недра и ТЭК
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин возглавил новый Госсовет
•
Россия прервала авиасообщение с Британией из-за штамма SARS-CoV-2
•
Уходящий год ударил по доходам трети работающих россиян
•
Британию «изолируют» из-за нового штамма коронавируса
Подробности
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Интересно и бюджетно: как подтянуть школьника по учебной программе
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Власти Приангарья установят цены на сахар и подсолнечное масло
Сибирь 21.12.2020 16:46
Крышки люков массово похитили в Новосибирске
Сибирь 21.12.2020 16:11
Новосибирского пенсионера-расчленителя отправят в психбольницу
Сибирь 21.12.2020 15:15
Воспитанника детдома нашли мертвым в Томской области
Сибирь 21.12.2020 14:57
Самое популярное
Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»
3939
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
3847
ТНТ закрыл телевизионное шоу «Дом-2»
3108
Прокуратура потребовала запрета популярного аниме
3076
Обсуждение (8)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин возглавил новый Госсовет
•
Россия прервала авиасообщение с Британией из-за штамма SARS-CoV-2
•
Уходящий год ударил по доходам трети работающих россиян
•
Британию «изолируют» из-за нового штамма коронавируса
Подробности
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Чубайс указал на провал России в электроэнергетике
33
Зеленский попросил у Байдена помощи в возвращении Крыма
31
США не отменят санкции против «Северного потока-2»
26
Россия испытала самый мощный в мире ракетный двигатель
25
Путин заявил о рисках конфликтов у границ России
25