Глава Toyota предрек коллапс автопрому из-за электромобилей

Мировой автопром ждет коллапс, если рынок слишком быстро перейдет на электромобили, заявил президент концерна Toyota Motor Акио Тойода.

«Текущая бизнес-модель автомобильной промышленности рухнет», — цитирует Observer заявление Тойоды на пресс-конференции Ассоциации автопроизводителей Японии.

По его словам, если Японию сейчас на 100% перевести на электромобили, уже к лету 2021 года она останется без электричества. Чтобы обеспечить энергией такой парк машин, ей потребуются вложения от 14 до 37 триллионов иен (135-358 миллиардов долларов).

Также сторонники электромобилей не учитывают выборы, которые образуются в результате генерации электроэнергии, а также расходы, связанные с переходом на электромобили.

«Чем больше электромобилей мы произведем, тем больше будет углекислого газа... Когда политики говорят "давайте избавляться от всех бензиновых автомобилей", они понимают это?» — отметил глава Toyota Motor.

Правительство Японии готовит план по запрету автомобилей с ДВС к 2035 году, то же собираются сделать Великобритания и власти американского штата Калифорния. Toyota до 2030 года инвестирует 13 миллиардов в развитие электрификации авто. Через 10 лет компания ежегодно будет выпускать 4,5 миллиона гибридов и 1 миллион чистых электромобилей.