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Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Enrico Matteucci ☸ / Attribution License
Ванга предрекла новые беды для человечества на 22 декабря этого года. Все дело в «тайне пяти двоек», которые содержатся в дате 22.12.2020, заявил Сергей Косторной, называющий себя близким другом болгарской ясновидящей.

«В дату 22 декабря 2020 года выпадает пять двоек. Если человечество не одумается, продолжит гоняться за деньгами и устраивать войны, то мир может охватить эпидемия еще одной тяжелой болезни», – предупредил Косторной в эфире Первого канала.

Год назад Косторной рассказал, что ясновидящая предрекала на 2020 год эпидемию, которая охватит весь мир. Но тогда его подняли на смех. 
По словам друга Ванги, она сделала много предсказаний, но запретила озвучивать их до определенного времени. Поэтому пока он молчит о предсказаниях на будущий 2021 год.

А в этом году, во вторник 22 декабря ожидается окончание сильной магнитной бури, которая была вызвана вспышкой на Солнце. Магнитные бури обычно влияют на здоровье и эмоциональное состояние людей, но именно этой вспышки Косторной посоветовал особенно опасаться.

По его словам, Ванга предсказывала, что в день пяти двоек мы «на солнышке погреемся, и черной тенью падет солнце».

Новая эра

Также это дата редчайшего астрономического события – соединения Сатурна и Юпитера. В последний раз так близко они были видны на небе 794 года назад – 4 марта 1226 года.

В астрологии этому событию придается огромное значение. Заканчивается эпоха стихии Земли, которая продолжалась с начала XIX века. Начинается эра Водолея.

По словам астрологов, стихию Земли символизируют материальные ценности. А в этот раз соединение Юпитера и Сатурна происходит в воздушном знаке Водолея. Более чем на 200 лет мир вступит эпоху воздуха: главную ценность будет иметь информация. На первый план выйдут общение, социальные взаимодействия, интеллектуальный труд, мысли и идеи.

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