Хорват Влашич объявлен лучшим футболистом России

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич победил в голосовании газеты «Спорт-Экспресс» на звание лучшего футболиста России в 2020 году.

Влашич стал первым игроком ЦСКА, кто выиграл данную премию. Весной он получит приз — российский «Золотой мяч».

В этом году Влашич забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач в 28 матчах чемпионата России, он дважды в шести встречах поражал ворота соперников сборной Хорватии.

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» пятый год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017) и дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019).

Победителя выбирают по 16 профессиональных тренеров, топ-менеджеров и журналистов издания, а также проголосовавшие болельщики.