Власти Приангарья установят цены на сахар и подсолнечное масло

Правительство Иркутской области установит коэффициенты, регулирующие в регионе цены на сахар и подсолнечное масло, сообщила пресс-служба ведомства.
В декабре президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, где поручил подумать о том, как стабилизировать цены на сахар и подсолнечное масло. Правительство подписало с поставщиками и ретейлерами соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло (95 рублей) и сахар (36 рублей за килограмм).
Однако фиксированные цены на продукты удалось установить только «до Урала». Регионы сами должны рассчитать регулирующие коэффициенты, которые учтут логистические затраты.
«Мы утвердим коэффициент к
базовой цене на масло подсолнечное плюс 5%, на сахар плюс 10% с их повышением
для районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов дополнительно на 5%.
Это позволит стабилизировать цены и учесть специфику торговли в отдаленных
местностях», — сообщил первый замгубернатора Константин Зайцев.
Утверждение коэффициентов для розничных цен на сахар и масло подсолнечное, не позволит торговым сетям устанавливать цены выше установленных соглашениями. Стоимость этих продуктов не повысится до 1 апреля 2021 года.