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Власти Приангарья установят цены на сахар и подсолнечное масло

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство Иркутской области установит коэффициенты, регулирующие в регионе цены на сахар и подсолнечное масло, сообщила пресс-служба ведомства.

В декабре президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, где поручил подумать о том, как стабилизировать цены на сахар и подсолнечное масло. Правительство подписало с поставщиками и ретейлерами соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло (95 рублей) и сахар (36 рублей за килограмм).

Однако фиксированные цены на продукты удалось установить только «до Урала». Регионы сами должны рассчитать регулирующие коэффициенты, которые учтут логистические затраты.

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«Мы утвердим коэффициент к базовой цене на масло подсолнечное плюс 5%, на сахар плюс 10% с их повышением для районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов дополнительно на 5%. Это позволит стабилизировать цены и учесть специфику торговли в отдаленных местностях», — сообщил первый замгубернатора Константин Зайцев.

Утверждение коэффициентов для розничных цен на сахар и масло подсолнечное, не позволит торговым сетям устанавливать цены выше установленных соглашениями. Стоимость этих продуктов не повысится до 1 апреля 2021 года.

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Иркутск #Продукты #Торговля
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