Российские кинокритики выбрали лучшие сериалы 2020 года

Кинокритики выбрали 22 лучших российских сериала 2020 года, первое место в списке занял проект «Перевал Дятлова».

Лучшие сериалы выбирали российские кино- и телекритики. В опросе сайта Кино-Театр.Ру приняли участие 20 экспертов. Каждый из них назвал тройки своих фаворитов, выбранные из 152 сериалов, которые вышли на экраны телеканалов и стриминговых сервисов в 2020 году.

Первая пятерка лучших российских проектов 2020 года выглядит так:

«Перевал Дятлова» «Чики» «Псих» «Мир! Дружба! Жвачка!» «257 причин, чтобы жить»

Далее в списке в порядке убывания идут сериалы «Игра на выживание», «Мертвые души», «Колл-центр», «#СидЯдома», «Чума!», «Проект "Анна Николаевна"», «Ольга-4», «Родком», «Последний министр», «Беспринципные», «Закрытый сезон», «Триггер», «Казанова», «Зулейха открывает глаза», «Иванько», «Окаянные дни», «Нежность».

«В этом году многим критикам было трудно выбрать лишь три лучших сериала, так как количество качественных проектов, заслуживающих высокой оценки, было велико несмотря на то, что год был сложный», — сообщается на киносайте.