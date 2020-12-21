АвтоВАЗ официально представил новую Lada Niva

Серийное производство обновленного внедорожника Lada Niva стартовало на заводе «Lada Запад Тольятти», сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Автомобиль получил новое имя — Lada Niva Travel, изменилась его внешность.

Экстерьер Lada Niva Travel стал более выразительным и современным. «В передней части мужественный характер автомобиля подчеркнут новым капотом с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами», — говорится в описании модели.

Выдающиеся внедорожные характеристики модели подчеркивают боковые молдинги и более рельефные накладки на арках колес. Задняя часть получила полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер.

В исполнении Off-road образ Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который защитит кузов на природе и отлично смотрится на городских дорогах благодаря контрастным деталям и выразительному дизайну.

Фото: © АвтоВАЗ

Все автомобили Lada Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода, которая обеспечивает равномерное распределение и постоянную передачу крутящего момента на все колеса автомобиля с возможностью механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

«Комфорт водителя и пассажиров обеспечивают просторный салон с превосходным обзором, мощный кондиционер, надежная шумо- и виброизоляция, удобные сиденья и мультимедиа», — отмечается в сообщении.

Технические характеристики внедорожника пока не раскрываются, о старте продаж сообщат дополнительно.