Чартерные рейсы на зимний Байкал откроются в феврале

Чартерные рейсы в Бурятии по программе «Зимняя магия Байкала» откроются в феврале. В это время лед озера будет максимально прочным и красивым, сообщила Ассоциация туроператоров России.

По оценкам замдиректора туроператора TUI Александра Сирченко, летняя чартерная программа на Байкал в 2020 году была успешной. Лайнеры улетали полными. Согласно исследованиям компании, 97% туристов остались довольны своим путешествием в Бурятию, более 70% будут рекомендовать Бурятию своим друзьям.

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Успех дебютной чартерной программы сделал возможным ее продолжение и расширение. Зимняя чартерная программа «Магия зимнего Байкала» начнется 6 февраля. К этому времени лед на Байкале будет максимально прочным и красивым.

Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Уральские авиалинии» из Москвы и Екатеринбурга. Глава Бурятии Алексей Цыденов напомнил, что путешествие по республике подойдет туристу с любым запросом и бюджетом.