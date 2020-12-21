Крышки люков массово похитили в Новосибирске

Более полсотни крышек люков пропали в Новосибирске в декабре, новосибирский филиал СГК обратились в МВД с очередным заявлением о кражах, сообщает компания.

В Новосибирске СГК вынуждена внепланово организовать закупку люков для теплотрасс. Всего за декабрь похищено 56 крышек люков, а с начала года — 270 на общую сумму более полутора миллионов рублей. Больше всего краж в Ленинском районе.

«Мы не рассчитывали на такие масштабы хищений. Пришлось использовать люки, которые готовились для замены на улицах Советской, Кирова. В итоге сдвинули сроки плановой замены люков и оперативно организуем дополнительные закупки. К сожалению, поставить только крышки на место похищенных невозможно», — сказал советник директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК Петр Бажин.

Проблема воровства крышек люков существует уже много лет, число краж ежегодно прирастает. Например, если в 2016 году было похищено 53 крышки люков, то спустя пять лет эта цифра увеличилась более чем в пять раз.

#Недра и ТЭК Как производят тепло и горячую воду

Пунктам сбора металлолома запрещено принимать крышки люков, но действуют нелегальные скупщики. С начала 2020 года возбуждено 58 уголовных дел, из которых по Ленинскому району — 38, но пока ни одного причастного лица к хищениям не установлено.

С увеличением случаев хищений люков в Новосибирске столкнулась не только СГК, но и другие компании: МУП «Горводоканал», МУП «УЗСПТС», ПАО «Ростелеком». Городские власти заявили, что планируют усилить контроль за приемщиками лома и задействовать городскую систему видеонаблюдения.