Крышки люков массово похитили в Новосибирске

Более полсотни крышек люков пропали в Новосибирске в
декабре, новосибирский филиал СГК обратились в МВД с очередным заявлением о
кражах, сообщает компания.
В Новосибирске СГК вынуждена внепланово организовать закупку
люков для теплотрасс. Всего за декабрь похищено 56 крышек люков, а с начала
года — 270 на общую сумму более полутора миллионов рублей. Больше всего краж в
Ленинском районе.
«Мы не рассчитывали на такие масштабы хищений. Пришлось
использовать люки, которые готовились для замены на улицах Советской, Кирова. В
итоге сдвинули сроки плановой замены люков и оперативно организуем
дополнительные закупки. К сожалению, поставить только крышки на место
похищенных невозможно»,
— сказал советник директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала
СГК Петр Бажин.
Проблема воровства крышек люков существует уже много лет,
число краж ежегодно прирастает. Например, если в 2016 году было похищено 53
крышки люков, то спустя пять лет эта цифра увеличилась более чем в пять раз.
Пунктам сбора металлолома запрещено принимать крышки люков,
но действуют нелегальные скупщики. С начала 2020 года возбуждено 58
уголовных дел, из которых по Ленинскому району — 38, но пока ни одного
причастного лица к хищениям не установлено.
С увеличением случаев хищений люков в Новосибирске столкнулась не только СГК, но и другие компании: МУП «Горводоканал», МУП «УЗСПТС», ПАО «Ростелеком». Городские власти заявили, что планируют усилить контроль за приемщиками лома и задействовать городскую систему видеонаблюдения.