Британию «изолируют» из-за нового штамма коронавируса

Более десяти стран Евросоюза закрыли транспортное сообщение с Великобританией из-за нового штамма вируса SARS-CoV-2, который отличается быстрым распространением.

Так, федеральное правительство ФРГ приняло решение прекратить с 21 до 31 декабря авиасообщение с Британией, а также ограничить другие виды поездок из-за мутации коронавируса, которая сделала его еще заразнее, передает Deutsche Welle.

Германия созывает экстренное совещание антикризисного штаба в Брюсселе, чтобы выработать единый подход в связи с мутацией. Берлин намерен добиться полного прекращения транспортного сообщения между Британией и ЕС в ближайшие дни.

Запрет на авиасообщение с Британией с понедельника также ввели Австрия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Франция. Въезд из Британии до 31 января также приостановили Литва, Эстония и Болгария. Аналогичное решение приняла Швейцария.

Чехия ввела обязательное прохождение десятидневной самоизоляции для граждан, прибывающих из Великобритании. Турция приостанавливает прием авиарейсов из Великобритании, а Саудовская Аравия временно полностью закрывает границы.

«Аэрофлот», единственный российский перевозчик, выполняющий регулярные рейсы из Москвы в Лондон, пока продолжает полеты. Представитель авиакомпании пояснил, что решение о приостановке и возобновлении авиасообщения принимает правительственный штаб.

Британский Минздрав объявил о новом штамме коронавируса 14 декабря. Считается, что обнаруженная мутация примерно на 70% заразнее. При этом нет доказательств, что новый штамм является более смертельным или вызывает более тяжелое течение заболевания.