Кристина Асмус раздразнила поклонников «бесстыжей» фотографией

Актриса Кристина Асмус сменила имидж и опубликовала в Instagram фотографию, которую сама назвала бесстыжей.

К снимкам в Insta-профиле Кристины Асмус поклонники относятся с особым трепетом. После скандала с постельной сценой в фильме «Текст», актриса обещала не обнажаться. Поэтому любой намек на эротику от Асмус вызывает бурное обсуждение.

На этот раз бывшая жена Гарика Харламова опубликовала достаточно безобидное фото: она с новой прической в неглиже позирует в своей постели. Асмус спросила подписчиков, как они проводят выходные. А сама ответила, что ее уикенд совсем не такой, как на «бесстыжей фотке».

Подписчики в комментариях напомнили актрисе о ее стыдной роли в «Тексте», намекая, что она «пошла по кривой». Другие пользователи Instagram признались, что начали приближать фото, чтобы разглядеть ее обнаженную грудь, прикрытую просвечивающейся майкой.